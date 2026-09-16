Gaza-12 personnes tuées dans l'effondrement d'un immeuble, une centaine recherchées

par Nidal al-Mughrabi et Dawoud Abu Alkas

Les secouristes tentaient mercredi de retrouver des survivants dans les décombres d'un immeuble de la ville de Gaza endommagé par un bombardement qui s'est effondré pendant la nuit, causant la mort d'au moins 12 Palestiniens, dont cinq enfants, et en blessant 17 autres.

Une centaine de personnes se trouveraient toujours sous les ruines de ce bâtiment de sept étages qui, comme quelque 2.000 autres immeubles frappés par des bombardements israéliens, offre un habitat précaire et dangereux à la population de la bande de Gaza.

"Le nombre limité de solutions d'hébergement a contraint les habitants à s'installer dans ce bâtiment, pensant qu'il était sûr. Or, à un moment donné, il s'est entièrement effondré, s'écroulant tragiquement sur des personnes qui dormaient", a rapporté Raed Al-Dahshan, directeur du service de protection civile de la ville de Gaza.

Alessandro Mrakic, chef du bureau de Gaza du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a qualifié de "difficiles" les opérations de sauvetage en raison du manque de matériel adapté.

"Il y a donc en réalité des gens qui creusent à mains nues. Nous devons nous préparer (à davantage de décès)", a-t-il ajouté.

Les responsables palestiniens et onusiens imputent le manque d’engins de chantier sur le territoire aux restrictions imposées par Israël. L'Etat hébreu affirme que celles-ci visent à empêcher les groupes paramilitaires de se procurer ce type de matériel lourd.

L’offensive israélienne contre la bande de Gaza — lancée après le raid meurtrier du Hamas en octobre 2023 contre Israël — a engendré quelque 61 millions de tonnes de décombres et de débris dont le déblaiement pourrait prendre sept ans, selon l'Onu.

En octobre 2025, un cessez-le-feu conclu sous l'égide des États-Unis a mis fin aux combats à grande échelle à Gaza, mais il n’a pas mis un terme aux frappes israéliennes et peu de progrès ont été réalisés depuis sur la voie d’une paix durable.

(Rédigé par Nidal al-Mughrabi et Dawoud Abu Alkas; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)