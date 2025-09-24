Gavi opéré du genou et forfait plusieurs mois
De 6 semaines à plusieurs mois d’absence.
Le couperet est tombé pour Gavi, le FC Barcelone a annoncé dans la journée de mardi la durée de son indisponibilité. Opéré du genou droit après une blessure survenue à l’entraînement le 29 août dernier, le natif de Los Palacios y Villafranca manquera « quatre à cinq mois de compétition », selon le club blaugrana . …
