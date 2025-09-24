 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gavi opéré du genou et forfait plusieurs mois
information fournie par So Foot 24/09/2025 à 09:52

Gavi opéré du genou et forfait plusieurs mois

Gavi opéré du genou et forfait plusieurs mois

De 6 semaines à plusieurs mois d’absence.

Le couperet est tombé pour Gavi, le FC Barcelone a annoncé dans la journée de mardi la durée de son indisponibilité. Opéré du genou droit après une blessure survenue à l’entraînement le 29 août dernier, le natif de Los Palacios y Villafranca manquera « quatre à cinq mois de compétition », selon le club blaugrana .

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le clin d’œil de Vinícius à Luka Modrić
    Le clin d’œil de Vinícius à Luka Modrić
    information fournie par So Foot 24.09.2025 10:50 

    C’est pas du plagiat, c’est un hommage. Titulaire pour la deuxième fois consécutive avec le Real Madrid, Vinícius Júnior a été un grand artisan de la victoire des Merengues sur la pelouse de Levante (1-4) . Évoluant à la gauche d’un Kylian Mbappé double buteur, ... Lire la suite

  • Arne Slot mécontent de la célébration d'Hugo Ekitike
    Arne Slot mécontent de la célébration d'Hugo Ekitike
    information fournie par So Foot 24.09.2025 10:12 

    Un Red a vu rouge. Auteur du but décisif face à Southampton à la 85 e , Hugo Ekitike n’a pourtant pas terminé la rencontre aux côtés de ses coéquipiers . Pourquoi ? Parce que l’attaquant tricolore a écopé d’un deuxième carton jaune pour avoir retiré son maillot ... Lire la suite

  • Une centaine d'ultras romains interpellés à Nice
    Une centaine d'ultras romains interpellés à Nice
    information fournie par So Foot 24.09.2025 09:30 

    Tensions dans la baie des Anges. Alors que l’OGC Nice reçoit l’AS Roma ce mercredi soir pour le compte de la première journée de Ligue Europa, les hostilités entre les supporters des deux entités ont débuté dès mardi soir dans les rues du Vieux-Nice. Selon Nice-Matin ... Lire la suite

  • Liga : le Real Madrid et Kylian Mbappé continuent leur sans-faute
    Liga : le Real Madrid et Kylian Mbappé continuent leur sans-faute
    information fournie par France 24 24.09.2025 07:20 

    Le Real Madrid s'est facilement imposé sur la pelouse de Levante (4-1). Kylian Mbappé a réalisé un nouveau doublé.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank