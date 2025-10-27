Gauthier Hein raconte le désespoir à Metz : « Notre vie est impactée »
Un appel à l’aide.
Ce dimanche, après la lourde défaite du FC Metz sur la pelouse de Lille (6-1), le capitaine Gauthier Hein s’est exprimé face à la presse . Le milieu de 29 ans a exprimé la « honte » que ses coéquipiers et lui-même ressentent suite à cette nouvelle débâcle. « On n’a tout simplement pas le niveau. Tout ce qu’on montre sur le terrain, ce n’est pas suffisant contre ce genre d’équipe. » …
