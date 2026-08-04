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Gauthier Hein quitte encore le FC Metz
information fournie par So Foot 04/08/2026 à 19:18
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Gauthier Hein quitte encore le FC Metz

Gauthier Hein quitte encore le FC Metz

Une séparation, c’est dur, mais divorcer deux fois, ça commence à être préoccupant. Gauthier Hein, c’est un nom que personne ne sait comment prononcer, un surnom d’artiste brésilien, la taille et le pied gauche de Lionel Messi, et un club chevillé au corps : le FC Metz. Revenu dans son club formateur en 2024 après l’avoir quitté en 2020, une nouvelle relégation en Ligue 2 pousse le meneur de jeu à refaire ses valises, le cœur lourd.

Sacré dépaysement

« Il y a des clubs que l’on ne quitte jamais vraiment. Revenir au FC Metz, c’était revenir chez moi. Retrouver ma ville, ma famille, des visages familiers et porter à nouveau le maillot du club qui m’a vu grandir. (…) Je quitte aujourd’hui mon club de cœur avec beaucoup de gratitude. Le FC Metz fera toujours partie de moi » , a écrit sur ses réseaux sociaux le joueur qui s’apprête à fêter ses 30 ans et qui sait donc mieux que personne que le temps est compté.…

EL pour SOFOOT.com

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