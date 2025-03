Gattuso : « La cortisone m'aide à me battre »

L’autre combat de Gattuso.

Atteint depuis une quinzaine d’année d’une myasthénie, maladie auto-immune qui se caractérise par une faiblesse et une fatigabilité excessive des muscles, Gennaro Gattuso s’est confié au média italien VivoAzzurro sur son quotidien qui a nettement évolué depuis l’arrivée de cette maladie : « Des milliers de personnes me sollicitent et me demandent comment je parviens à avoir autant d’énergie malgré ma maladie. La cortisone m’aide à me battre. Pendant quatre ou cinq ans, j’ai renoncé à des choses que j’aimais, comme un verre de vin. » …

SO pour SOFOOT.com