Gattuso ira « vivre loin de l'Italie » en cas de non qualification à la Coupe du monde
L’Italie, tu gagnes ou tu la quittes.
Après sa victoire face Israël ce mardi soir (3-0), la Nazionale a au minimum assuré sa place en barrages de la zone Europe. En conférence de presse, le sélectionneur italien Gennaro Gattuso a tenu à réaffirmer les ambitions italiennes, tout en mettant une nouvelle couche de pression. « Si nous ne nous qualifions pas pour la Coupe du monde, je déménagerai et j’irai vivre loin de l’Italie. » Une déclaration qui anticipe déjà le pire, alors que la sélection n’a plus disputé un Mondial depuis 2014. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
