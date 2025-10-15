Gattuso ira « vivre loin de l'Italie » en cas de non qualification à la Coupe du monde

Gattuso ira « vivre loin de l'Italie » en cas de non qualification à la Coupe du monde

L’Italie, tu gagnes ou tu la quittes.

Après sa victoire face Israël ce mardi soir (3-0), la Nazionale a au minimum assuré sa place en barrages de la zone Europe. En conférence de presse, le sélectionneur italien Gennaro Gattuso a tenu à réaffirmer les ambitions italiennes, tout en mettant une nouvelle couche de pression. « Si nous ne nous qualifions pas pour la Coupe du monde, je déménagerai et j’irai vivre loin de l’Italie. » Une déclaration qui anticipe déjà le pire, alors que la sélection n’a plus disputé un Mondial depuis 2014. …

CDB pour SOFOOT.com