Gattuso corrige ses propos concernant Israël
information fournie par So Foot 07/09/2025 à 23:21

Gattuso corrige ses propos concernant Israël

Gattuso corrige ses propos concernant Israël

Rétropédalage.

À la veille d’un match des qualifications pour la Coupe du monde face à Israël, Gennaro Gattuso est revenu en conférence de presse sur des propos qu’il avait tenus après le succès prometteur contre l’Estonie (5-0). L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille avait déclaré être « désolé d’affronter Israël » , créant instantanément une polémique.…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Copyright © 2025 So Foot

