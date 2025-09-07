Gattuso corrige ses propos concernant Israël
Rétropédalage.
À la veille d’un match des qualifications pour la Coupe du monde face à Israël, Gennaro Gattuso est revenu en conférence de presse sur des propos qu’il avait tenus après le succès prometteur contre l’Estonie (5-0). L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille avait déclaré être « désolé d’affronter Israël » , créant instantanément une polémique.…
TM pour SOFOOT.com
