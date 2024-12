Gareth Southgate anobli par le roi Charles III

Maintenant, c’est Sir Gareth Southgate.

Le coach au gilet bien taillé et à l’accent d’Oxford Gareth Southgate vient de recevoir l’une des plus hautes distinctions du Royaume . En cette veille de Nouvel An, le Roi Charles III en personne lui a remis le titre d’officier de l’Ordre de l’Empire britannique , histoire de saluer son impact sur la scène footballistique nationale et ses services rendus au Royaume-Uni, selon la BBC.…

MJ pour SOFOOT.com