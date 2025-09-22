 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Garer le bus à l'Emirates, une question de « survie » pour Guardiola
information fournie par So Foot 22/09/2025 à 09:55

Garer le bus à l'Emirates, une question de « survie » pour Guardiola

Garer le bus à l'Emirates, une question de « survie » pour Guardiola

Superbus.

Manchester City a montré un visage qu’on ne lui connaissait pas sous Pep Guardiola en garant le bus à l’Emirates. Une stratégie contre-nature pour le technicien catalan , qui a failli payer, mais Arsenal a égalisé dans le temps additionnel (1-1). Avec seulement 32,8% de possession , cinq petits tirs et un seul corner sur la feuille de stats, le coach des Skyblues était attendu de pied ferme par les journalistes à l’issue de la rencontre.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Emmanuel Emegha déclare sa flamme à Ilan Kebbal
    Emmanuel Emegha déclare sa flamme à Ilan Kebbal
    information fournie par So Foot 22.09.2025 11:23 

    Vrai sait reconnaître vrai. Après la victoire de Strasbourg face au Paris FC (2-3), ce dimanche, Emmanuel Emegha auteur d’une passe dé et d’un but, a tenu à vanter les mérites de l’un de ses adversaires : Ilan Kebbal . À l’issue du match, le capitaine alsacien ... Lire la suite

  • Info So Foot : il fait beau à Marseille
    Info So Foot : il fait beau à Marseille
    information fournie par So Foot 22.09.2025 11:01 

    Évelyne Dhéliat pour vous servir. Reporté ce lundi, en même temps que la cérémonie du Ballon d’or, en raison des orages violents qui ont frappé les Bouches-du-Rhône dimanche soir, le match OM-PSG se jouera dans de bonnes conditions météorologiques. D’après nos ... Lire la suite

  • Hugo Ekitike : « Le prix de mon transfert ? Je m’en fous »
    Hugo Ekitike : « Le prix de mon transfert ? Je m’en fous »
    information fournie par So Foot 22.09.2025 09:23 

    Tout juste arrivé, déjà adopté. Avec quatre buts sur ses six premières titularisations , Hugo Ekitike a déjà mis Liverpool dans sa poche. Encore décisif à Anfield samedi dans le derby de la Mersey, le néo-international français se montre remarquablement imperméable ... Lire la suite

  • L'attaquant français du PSG Ousmane Dembélé, le 14 octobre 2024 avec les Bleus contre la Belgique, à Bruxelles ( AFP / JOHN THYS )
    Foot: Lamine Yamal privera-t-il Ousmane Dembélé du Ballon d'or ?
    information fournie par AFP 22.09.2025 09:14 

    Un couronnement individuel pour une saison fantastique? L'attaquant Ousmane Dembélé est le grand favori pour soulever le Ballon d'or lundi soir à Paris au cours d'une cérémonie qui devrait consacrer l'exercice historique du PSG champion d'Europe, même si la star ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank