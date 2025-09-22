Garer le bus à l'Emirates, une question de « survie » pour Guardiola

Superbus.

Manchester City a montré un visage qu’on ne lui connaissait pas sous Pep Guardiola en garant le bus à l’Emirates. Une stratégie contre-nature pour le technicien catalan , qui a failli payer, mais Arsenal a égalisé dans le temps additionnel (1-1). Avec seulement 32,8% de possession , cinq petits tirs et un seul corner sur la feuille de stats, le coach des Skyblues était attendu de pied ferme par les journalistes à l’issue de la rencontre.…

QB pour SOFOOT.com