 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gardien de but, le fils de Ronald Koeman inscrit un doublé sur penalty
information fournie par So Foot 06/09/2026 à 18:39
Ajouter Boursorama à vos sources

Gardien de but, le fils de Ronald Koeman inscrit un doublé sur penalty

Gardien de but, le fils de Ronald Koeman inscrit un doublé sur penalty

Portier multitâche. Déjà héros du SC Telstar en inscrivant le but du maintien en fin de saison dernière, Ronald Koeman Jr a remis ça ce dimanche. Le dernier rempart du club néerlandais a cette fois claqué un doublé, toujours depuis les onze mètres. De quoi permettre aux siens d’arracher le nul face à Cambuur, actuelle lanterne rouge d’Eredivisie, après avoir été menés de deux buts (2-2).

Embed x.com…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Rennes assure encore l'essentiel à Angers
    Rennes assure encore l'essentiel à Angers
    information fournie par So Foot 06.09.2026 19:10 

    Angers 1-2 Rennes Buts : Arcus (34 e ) pour le SCO // Frankowski (9 e ) et Lefort (17 e CSC) pour le Stade rennais La vie en rose. Dans une rencontre où tout ce sera joué en première période, le Stade rennais, tout de rose vêtu dans sa troisième tunique, n’aura ... Lire la suite

  • Lamine Yamal et le Barça en promenade à Valence
    Lamine Yamal et le Barça en promenade à Valence
    information fournie par So Foot 06.09.2026 18:18 

    Valence 0-5 FC Barcelone Buts : Yamal (6 e et 84 e ), F. López (22 e ), Raphinha (50 e ) et Pedri (79 e ) Quatre à quatre. Totalement maître de son sujet sur la pelouse de Valence, le Barça poursuit son sans faute en Liga . Parfaitement lancés par un but tout en ... Lire la suite

  • Le président de la Fifa Gianni Infantino lors du tirage au sort des barrages pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, à Zurich le 20 novembre 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Foot: malgré la crise à la Fifa, Infantino maintient sa candidature en 2027
    information fournie par AFP 06.09.2026 18:09 

    Contesté pour avoir tenté d'ouvrir la Coupe du monde aux investisseurs privés, Gianni Infantino a confirmé dimanche qu'il briguerait un nouveau mandat à la tête de la Fifa en mars 2027. Seul candidat déclaré au scrutin programmé le 18 mars, le dirigeant du football ... Lire la suite

  • Jamies Vardy rentre au bercail
    Jamies Vardy rentre au bercail
    information fournie par So Foot 06.09.2026 17:39 

    Le Championship peut commencer à trembler. Après une saison d’exil du côté de l’Italie et de la Cremonese, Jamie Vardy retrouve son Royaume . L’attaquant de bientôt 40 ans (il les fêtera en janvier) s’est engagé pour la saison à venir avec Burnley. Embed x.com… ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank