Gardien de but, le fils de Ronald Koeman inscrit un doublé sur penalty
Portier multitâche. Déjà héros du SC Telstar en inscrivant le but du maintien en fin de saison dernière, Ronald Koeman Jr a remis ça ce dimanche. Le dernier rempart du club néerlandais a cette fois claqué un doublé, toujours depuis les onze mètres. De quoi permettre aux siens d’arracher le nul face à Cambuur, actuelle lanterne rouge d’Eredivisie, après avoir été menés de deux buts (2-2).
Embed x.com…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer