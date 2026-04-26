Galatasaray torpille Fenerbahçe et fonce vers le titre, Ederson pète un boulon

Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

Buts : Osimhen (40 e ), Yilmaz (67 e ) et Torreira (87 e ) pour le Cimbom

Une victoire de Gala. Ce dimanche, Galatasaray a vécu une après-midi jouissive au Rams Park : le Cimbom a foutu une tarte à son ennemi de toujours, Fenerbahçe (3-0), et s’envole vers le titre de champion de Turquie. Les hommes d’Okan Buruk comptent désormais sept points d’avance (74 pts) sur le Fener (67 pts) à trois journées de la fin de la SüperLig. Le Gala pourra ainsi être définitivement sacré champion dès le week-end prochain sur la pelouse de Samsunspor.…

FL pour SOFOOT.com