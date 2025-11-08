G20-Aucun responsable US ne se rendra en Afrique du Sud, dit Trump

par Humeyra Pamuk

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'aucun membre du gouvernement américain ne participerait au sommet du G20 prévu ce mois-ci en Afrique du Sud, en raison de ce qu'il a décrit comme des "violations des droits de l'homme" dans le pays.

"Le fait que le G20 se tienne en Afrique du Sud est une honte. Des Afrikaners (nom donné aux descendants des colons originaires des Pays-Bas, d'Allemagne mais aussi de France, NDLR) sont tués et massacrés, et leurs terres et leurs fermes sont illégalement saisies", a dit Donald Trump dans un message publié sur son réseau, Truth Social.

Donald Trump a affirmé que les Blancs en Afrique du Sud font l'objet de persécutions, des accusations rejetées par Pretoria.

"Aucun membre du gouvernement américain ne participera (à ce sommet du G20) tant que ces violations des droits de l'homme continuent. J'ai hâte d'accueillir le G20 de 2026 à Miami, en Floride", a dit le locataire de la Maison blanche.

Le vice-président américain JD Vance - qui devait se rendre à Johannesbourg pour participer au sommet du G20 les 22 et 23 novembre - ne fera pas le déplacement, a dit une source au fait de la question.

Donald Trump est en désaccord avec les politiques intérieure et étrangère de l'Afrique du Sud - tant sur la politique foncière de Pretoria que sur sa saisine de la Cour internationale de justice contre Israël pour génocide à Gaza.

(Avec Bhargav Acharya; version française Camille Raynaud)