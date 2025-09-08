Futur adversaire des Bleus, l’Azerbaïdjan se sépare de Fernando Santos

Fernando Santos a été licencié de la tête de la sélection azerbaïdjanaise , ce lundi. Une décision prise à la suite de la nouvelle déroute de l’Azerbaïdjan face à l’Islande sur le score de 5-0. L’ancien sélectionneur du Portugal, avec lequel il a remporté l’Euro 2016, quitte l’Azerbaïdjan avec un piètre bilan de 9 défaites et 2 matchs nuls en 11 matchs . Le sélectionneur de l’équipe espoirs, Aykhan Abbasov devrait remplacer le Portugais à l’occasion de la rencontre face à l’Ukraine ce mardi.…

KM pour SOFOOT.com