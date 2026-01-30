 Aller au contenu principal
Fulham recrute un talent de Manchester City
30/01/2026

London is calling ! Comme l’ont annoncé les deux clubs ce vendredi, Oscar Bobb, âgé de 22 ans, quitte Manchester City pour rejoindre Fulham. Selon les informations de la BBC, le club londonien a déboursé 32 millions d’euros et a également accordé aux Citizens un pourcentage de 20 % sur une future revente du joueur sorti de leur académie, ainsi qu’un droit de priorité ( « matching right » ) sur toute offre que Fulham pourrait recevoir à l’avenir pour l’international norvégien. Les Cottagers ont précisé que Bobb s’est engagé pour cinq ans et demi, jusqu’en 2031, et qu’il portera le numéro 14.

JE pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank