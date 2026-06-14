Frenkie De Jong interdit de répondre en espagnol à une question d'un journaliste

Quel blasphème de vouloir parler espagnol sur le sol américain !

Présent en conférence de presse samedi, à la veille de la rencontre entre les Pays-Bas et le Japon, Frenkie De Jong a été surpris d’apprendre qu’il ne pouvait pas répondre en espagnol à une question d’un journaliste . Celui-ci lui demandait simplement ce que ça lui faisait d’être l’un des leaders de sa sélection… en espagnol, avant d’être repris de volée par l’attaché de presse, qui a expliqué qu’ il fallait que toutes les questions soient en anglais . Ce à quoi De Jong, qui parle la langue couramment, lui qui habite à Barcelone, a répondu que ça ne le dérangeait pas. Et l’attaché de presse de répondre que c’est obligatoire, en raison des traductions faites pour les autres journalistes.…

AL pour SOFOOT.com