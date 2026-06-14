On sait comment la FIFA va rentabiliser son Mondial

Tout sera cher, épisode 256456. Après le prix des bouteilles d’eau, le prix des billets ou encore des tickets de transports, au tour des journalistes de passer à la caisse et d’avoir la tête qui tourne !

Des restos étoilés pour les journalistes ?

La mésaventure provient une nouvelle fois de New York, avant Brésil-Maroc, où Eddy Dove, spécialiste du foot africain pour divers médias s’est retrouvé face à un plateau au prix exorbitant. Filmé par son confrère Osasu Obayiuwana, il raconte, médusé, comment il a déboursé 52,98$ pour du taboulé, de l’eau, un croissant et du poulet . S’il reconnaît qu’il était « affamé », il concède surtout ne pas avoir demandé les prix avant de prendre ses items, avant de se montrer « trop embarrassé pour aller les reposer . »…

JF pour SOFOOT.com