Un Maroc historique face au Brésil
Une première depuis 20 ans. Non contents d’avoir montré à la planète football qu’ils comptaient bien défendre leur statut de demi-finalistes en titre avec brio , les Marocains ont sorti une performance historique face au Brésil.
S’ils n’ont pas pu repartir avec trois points et devront bien négocier les rencontres face à l’Écosse et Haïti, les joueurs de Mohamed Ouahbi ont mis à mal les Auriverdes comme rarement en Coupe du monde . Annonciateur de quelque chose de grand ?…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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