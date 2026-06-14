Un Maroc historique face au Brésil

Une première depuis 20 ans. Non contents d’avoir montré à la planète football qu’ils comptaient bien défendre leur statut de demi-finalistes en titre avec brio , les Marocains ont sorti une performance historique face au Brésil.

S’ils n’ont pas pu repartir avec trois points et devront bien négocier les rencontres face à l’Écosse et Haïti, les joueurs de Mohamed Ouahbi ont mis à mal les Auriverdes comme rarement en Coupe du monde . Annonciateur de quelque chose de grand ?…

JF pour SOFOOT.com