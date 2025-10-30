 Aller au contenu principal
Frédéric Antonetti rend son tablier et quitte Bastia
information fournie par So Foot 30/10/2025 à 16:53

Frédéric Antonetti rend son tablier et quitte Bastia

Frédéric Antonetti rend son tablier et quitte Bastia

La tempête souffle encore sur la Corse.

Quelques minutes après le limogeage du coach Benoît Tavenot, le Sporting Club de Bastia a annoncé le départ de son coordinateur sportif, Frédéric Antonetti . « Fidèle à la ligue de conduite, j’assume ma part de responsabilité dans la situation d’échec actuelle du club. J’ai donc décidé de quitter mes fonctions avec effet immédiat » , a-t-il annoncé dans un communiqué.…

CDB pour SOFOOT.com

