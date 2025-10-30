Frédéric Antonetti rend son tablier et quitte Bastia
La tempête souffle encore sur la Corse.
Quelques minutes après le limogeage du coach Benoît Tavenot, le Sporting Club de Bastia a annoncé le départ de son coordinateur sportif, Frédéric Antonetti . « Fidèle à la ligue de conduite, j’assume ma part de responsabilité dans la situation d’échec actuelle du club. J’ai donc décidé de quitter mes fonctions avec effet immédiat » , a-t-il annoncé dans un communiqué.…
