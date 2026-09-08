Fraudes, blanchiments : nouveau record de déclarations de soupçon enregistré par Tracfin en 2025

Le ministre des Comptes publics, David Amiel, à Paris le 2 juin 2026. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'écrasante majorité des signalements (93%) concerne le secteur financier.

C'est un nouveau record. Dans une déclaration lundi 7 septembre, Tracfin, service de renseignement financier face à la criminalité organisée, a indiqué avoir reçu l'an passé 278.484 déclarations de soupçon, en hausse de 32% par rapport à 2024, année déjà record. Le secteur financier (banques, établissements de crédit, prestataires de services sur crypto-actifs, etc.), contraint à la transparence, contribue toujours à l'écrasante majorité des signalements (93%), selon cette cellule rattachée au ministère de l'Economie.

La part des déclarations émanant du secteur non-financier reste stable (7%), avec un nombre d'alertes envoyées en progression de 38% par rapport à 2024, grâce notamment aux notaires (+64%), aux opérateurs de jeu (+38%), aux greffes des tribunaux de commerce (+23%) et aux opérateurs de vente volontaire (+64%). En revanche, les agents sportifs, pourtant soumis à cette obligation depuis 2010, n'ont une nouvelle fois pas effectué de déclarations de soupçon, "malgré des actions de sensibilisation renforcées menées avec la direction générale du Trésor", regrette Tracfin dans un communiqué.

Près de 40 millions d'euros saisis

Quelque 40 millions d'euros ont été saisis dans le cadre du dispositif "circuit court", procédure accélérée permettant de bloquer rapidement des fonds suspects et de faciliter leur saisie par la justice. Utilisé dans la lutte contre la criminalité organisée, notamment le narcotrafic, ce mécanisme vise notamment "les sociétés éphémères", ces "lessiveuses" utilisées pour faire transiter ou blanchir de l'argent provenant de fraudes ou d'activités criminelles.

En 2025, Tracfin a fait pour la première fois usage de son droit d'opposition pour saisir des fonds en crypto-actifs, qui ont fait l'objet de deux fois plus de signalements à la justice qu'en 2024. Autre priorité en cette période de disette budgétaire, la lutte contre la fraude aux finances publiques. Tracfin a transmis à la justice 740 cas de fraudes présumées au préjudice de l'Etat en 2025 (+17%), représentant près de 3,2 milliards d'euros. Selon le service, "les fraudes les plus complexes sont désormais souvent liées à la criminalité organisée, avec des réseaux structurés et le recours à des acteurs spécialisés dans le blanchiment".

"Nos finances nationales elles-mêmes sont victimes de schémas de fraude aux aides publiques toujours plus sophistiqués et industrialisés", souligne le ministre des Comptes publics, David Amiel, cité dans le communiqué. "Le travail de Tracfin permet de détecter ces phénomènes au plus tôt et de prendre ensuite toutes les mesures appropriées (...) dans un seul but, protéger l’argent des Français", conclut-il.