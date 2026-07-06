Frappe israélienne sur le Sud-Liban, quatre morts

(Actualisé avec ministère libanais de la Santé, détails)

Quatre personnes ont été tuées lundi par une frappe de l'armée israélienne sur un véhicule circulant dans la ville de Nabatieh, dans le sud du Liban, a déclaré le ministère libanais de la Santé.

L'armée israélienne a déclaré avoir frappé un véhicule transportant quatre personnes qui, selon elle, s'approchaient de ce qu'elle qualifie de "zone de sécurité" dans le sud du Liban et représentaient une menace pour ses forces.

Le ministère libanais de la Santé a identifié les victimes comme étant la directrice d’école Esperanza Ghandour, sa mère, une employée de maison et un travailleur étranger.

Selon une source locale et l’agence de presse officielle libanaise, Esperanza Ghandour était allée vérifier l’avancement des travaux de réparation de sa maison endommagée par la guerre.

À l’hôpital Najdeh de Nabatieh, un responsable sanitaire a déclaré par téléphone à Reuters que le personnel avait entendu l’impact avant l’arrivée des victimes.

"Nous avons entendu l’explosion et vu la fumée s’élever", a déclaré ce responsable. L’attaque a eu lieu dans une zone que les habitants considéraient comme à l’abri des frappes, a-t-il ajouté.

Il a précisé que les attaques menées par des drones israéliens se sont poursuivies depuis le cessez-le-feu, mais de manière moins régulière qu’auparavant.

Cette attaque met à l'épreuve le cessez-le-feu annoncé le mois dernier au Liban, qui a permis de réduire considérablement les violences dans le sud du pays, principal théâtre des affrontements entre le Hezbollah, proche de l'Iran, et Israël.

Israël a mis en place ce qu’il qualifie de "zone de sécurité" s’étendant sur environ 10 km à l’intérieur du Sud-Liban, le long de la frontière, affirmant que cette mesure est nécessaire pour protéger les localités du nord d’Israël contre les attaques du Hezbollah.

Les forces israéliennes restent déployées dans certaines parties de cette zone malgré le cessez-le-feu, tandis que le Liban estime que la présence israélienne constitue une violation de sa souveraineté.

(version française Bertrand Boucey et Sophie Louet et Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)