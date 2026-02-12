Frank McCourt sera présent au Vélodrome pour la rencontre face à Strasbourg

Le tourisme attendra. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt sera bien présent dans les travées du Vélodrome ce samedi à 17h pour assister à la rencontre entre son club et Strasbourg, le premier depuis le départ de Roberto De Zerbi ce mercredi.

Une visite prévue de longue date

Si la présence de l’homme d’affaires américain n’est pas conditionnée à l’actualité brulante du club olympien, nul doute que le Bostonien profitera de son passage dans la cité phocéenne pour évoquer la succession de Roberto De Zerbi et la suite du projet marseillais. Présent à la 62 e conférence de Munich sur la sécurité qui a lieu cette semaine, sa venue est donc programmée de longue date . Selon RMC Sport , McCourt conserve toute sa confiance en Pablo Longoria et Medhi Benatia.…

LB pour SOFOOT.com