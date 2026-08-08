Frank McCourt investit dans un nouveau sport

Après le baseball et le football, place donc à l’équitation. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, F rank McCourt aurait investi 300 millions de dollars dans le projet de la Premier Jumping League , une ligue de saut d’obstacles équestre qui doit voir le jour en 2027 selon les informations de Bloomberg .

La Ligue des champions des compétitions de saut d’obstacles

Après avoir réinjecté 120 millions d’euros dans les caisses de l’OM en 2026, l’homme d’affaires américain en a donc injecté plus du double (environ 260 millions d’euros) pour financer les trois premières saisons de la Premier Jumping League et leur cash-prize . Le projet vise à créer 16 équipes de saut d’obstacles qui ont vocation à recruter les meilleurs cavaliers du monde. C’est dans ce contexte qu’intervient l’investissement de McCourt. « C’est un sport dans lequel on investit des milliards et des milliards de dollars. Il n’y a tout simplement pas de structure capable de l’accueillir » , a déclaré le propriétaire de l’OM à propos des compétitions de saut d’obstacles déjà existantes. Pour Neil Moffitt, directeur général du PJL la compétition aura vocation a être la Ligue des champions du saut d’obstacles.…

LB pour SOFOOT.com