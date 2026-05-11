François Letexier au sifflet d'une finale européenne
Qui a dit qu’il n’y aurait pas de représentants du football français en finale de C3 ? Ce mercredi, l’UEFA a communiqué les arbitres qui encadreront les finales européennes . La finale de Ligue Europa entre Fribourg et Aston Villa (mercredi 20 mai à 21 heures) sera notamment arbitrée par une importante délégation française. François Letexier a été désigné arbitre central et sera accompagnée par ses acolytes Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni, en plus de Jérôme Brisard et Willy Delajod qui s’occuperont eux de la VAR.
Nouvelle finale européenne pour Letexier
Près de deux ans après avoir arbitré la finale de l’Euro 2024 entre l’Espagne et l’Angleterre (2-1), Monsieur Letexier va diriger la deuxième finale européenne de sa carrière , la première d’une compétition de clubs.…
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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