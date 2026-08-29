Franck Kessié fait son retour en Italie

La machine à sous ne marche plus. Deux ans après son départ en Arabie saoudite pour le projet sportif , Franck Kessié est de retour en Serie A. Le milieu de terrain s’est engagé avec l’Atalanta Bergame , qu’il retrouve neuf ans après son départ. La Dea l’avait alors recruté en Côte d’Ivoire, dans le petit club de l’Étoile d’Adjamé. Après son éclosion chez les Bergamasques, le joueur de 29 ans avait brillé au Milan. Il a ensuite disputé une saison à Barcelone, puis trois à Al-Ahli, en Arabie saoudite, disputant au moins 26 rencontres de Championnat par saison.

La saison dernière, il a été élu meilleur joueur de la Ligue des champions asiatique, qu’il a remportée deux fois d’affilée. Cet été, Kessié a disputé la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire, s’arrêtant en seizièmes de finale contre la Norvège d’Erling Haaland. Il avait remporté la CAN 2024 avec son pays.…

UL pour SOFOOT.com