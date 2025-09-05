Franck Haise prend du rab à Nice
Il est visible à l’Haise.
Avec le début de saison poussif du Gym (reversé en C3, deux défaites en trois matchs de Ligue 1), la situation de Franck Haise au poste d’entraîneur suscitait des interrogations. Agacé en conférence de presse et parfois défaitiste, voir ce vendredi le Normand prolonger chez les Aiglons jusqu’en 2029 est presqu’étonnant. Mais pour le club, « le choix est symbolique et en dit long sur une confiance mutuelle et une envie de vivre l’avenir ensemble. » …
