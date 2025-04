Franck Haise justifie l’absence d’Evann Guessand dans son onze

Il est sûrement le meilleur élément de son équipe cette saison.

Mais contre toute attente, Evann Guessand n’était pas titulaire ce vendredi contre Nantes lors de la 28 e journée de Ligue 1. Et puisque Nice s’est incliné dans un match où il était considéré comme le favori de la rencontre, Franck Haise a dû s’en expliquer. « J’essaie de mettre les joueurs les plus en forme, et au retour de la trêve internationale, la question de sa titularisation s’était déjà posée , s’est ainsi justifié l’entraîneur, en conférence de presse. C’est celui qui a le plus joué et assez largement, il y a des moments où des joueurs ont besoin de souffler. » …

FC pour SOFOOT.com