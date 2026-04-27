Franck Haise est fan de Sebastian Szymański

Une déclaration d’amour, une ! Après avoir profité de la suspension de Valentin Rongier pour démarrer à Strasbourg le week-end dernier, Sebastian Szymański a retrouvé sa place sur le banc au coup d’envoi, ce dimanche, comme face à Angers et Brest en début de mois. Le Polonais a quand même pu jouer 30 minutes et faire du bien à un Stade rennais qui aura mis du temps à faire plier Nantes.

Un départ en fanfare pour Haise à Rennes

Franck Haise, son entraîneur, n’a pas attendu de le voir glisser un ou deux extérieurs du pied pour être sous le charme du garçon arrivé cet hiver en Bretagne. Un problème pour lui de débuter comme remplaçant ? « Vous avez vu son entrée ? Ça dit tout, a répondu Franck Haise. Le joueur est topissime et l’homme est au même niveau. À la fin de ma carrière, il fera partie de ceux que j’ai eu du bol d’entraîner, même si ça ne fait que deux mois. Il respire l’intelligence, le goût du collectif, le don de soi et la finesse. »…

Propos recueillis par CG

CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.com