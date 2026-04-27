Un ancien de Premier League fait renaître Mouscron
Mouscron, cette énième victime de ce sacré Gérard Lopez… Ce dimanche, les Mouscronnois se déplaçaient au Kosova Schaerbeek, à Bruxelles, pour la dernière journée de D3 ACFF, le 5 e échelon du football belge . Mené 3-2 alors que le match se terminait, Mouscron a, par l’intermédiaire d’Anthony Knockaert puis de Jérôme Mezine, renversé la rencontre. 3-4, une victoire qui lui permet d’être sacré champion et d’ enchainer une quatrième montée consécutive.
EA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer