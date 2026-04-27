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Un ancien de Premier League fait renaître Mouscron
information fournie par So Foot 27/04/2026 à 12:53

Un ancien de Premier League fait renaître Mouscron

Un ancien de Premier League fait renaître Mouscron

Mouscron, cette énième victime de ce sacré Gérard Lopez… Ce dimanche, les Mouscronnois se déplaçaient au Kosova Schaerbeek, à Bruxelles, pour la dernière journée de D3 ACFF, le 5 e échelon du football belge . Mené 3-2 alors que le match se terminait, Mouscron a, par l’intermédiaire d’Anthony Knockaert puis de Jérôme Mezine, renversé la rencontre. 3-4, une victoire qui lui permet d’être sacré champion et d’ enchainer une quatrième montée consécutive.

EA pour SOFOOT.com

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