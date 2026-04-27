Et si la multipropriété était le seul moyen de monter en Ligue 1 ?

Ce n’est pas nouveau : dans le foot, mieux vaut avoir de l’argent. Après Toulouse, Lorient et le Paris FC, Troyes est un nouveau promu issu d’une multipropriété. L’ombre de Manchester City est moins écrasante que celles de Chelsea et Bournemouth, mais les mêmes erreurs peuvent être très vite répétées.

Au moment de se poser dans le sofa pour un introspection, Renaud Ripart va forcément voir défiler ses deux dernières années en une fraction de seconde. Le torero a passé de longs mois de souffrance à cause d’une rupture du ligament croisé, mais pourra se rassurer en disant qu’il a pleinement participé au renouveau de son club lors des 24 derniers mois. Le 3 mai 2024, il rentrait sur la pelouse du stade de l’Aube et recevait, comme ses coéquipiers, la colère des supporters troyens en pleine face lorsque ceux-ci se sont mis à balancer plusieurs fumigènes sur le terrain. Une fin de match tendue pour clôturer une saison catastrophique. La relégation en National a finalement été annulée in extremis par la rétrogradation de Bordeaux.

Apprendre de ses échecs

Qu’est-ce qui a changé depuis ? Après l’échec de Patrick Kisnorbo, pur produit du City Group arrivé avec beaucoup d’attentes, et celui de David Guion, l’ESTAC s’est appuyé sur un expert de la Ligue 2 : Stéphane Dumont. Chef d’orchestre d’un collectif parfaitement huilé, il a mené sa jeune troupe jusqu’au sommet du championnat. Autour d’un Mathys Detourbet étincelant, d’un Tawfik Bentayeb surréaliste ou encore d’un Adrien Monfray imbougeable, Troyes n’a presque jamais tremblé de la saison, renversant les matchs les uns après les autres jusqu’à la fessée infligée à Saint-Étienne pour assurer la montée. Au Chaudron, s’il vous plaît.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com