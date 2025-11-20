Franck Haise appelle à la libération de Christophe Gleizes
Les soutiens se multiplient.
Invité à réagir sur le sujet ce jeudi, lors de la conférence de presse en marge du match face à l’Olympique de Marseille ce vendredi (20h45), l’entraineur de l’OGC Nice Franck Haise ne s’est pas caché au moment d’évoquer la situation de Christophe Gleizes, collaborateur de So Foot et Society détenu depuis mai 2024 en Algérie : « Ce journaliste sportif, quand on voit les faits, n’a rien à faire en prison » a-t-il fermement déclaré face aux micros, poursuivant le combat mené par son club depuis des mois.…
FG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
