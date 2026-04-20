L’OL champion de France ? La réponse polie de Moussa Niakhaté
Non, vous ne rêvez pas : à quatre journées de la fin de saison de Ligue 1, six équipes peuvent encore, mathématiquement, remporter le titre de champion de France. Merci à la victoire de l’Olympique lyonnais ce dimanche face au Paris Saint-Germain qui a « relancé » tout suspense : Lens, l’OL, Lille, Rennes et même l’OM ont encore le droit d’y croire ! Au moins jusqu’à mercredi et le match en retard du PSG contre Nantes, pas loin d’être condamné à la relégation en Ligue 2.
Le vrai rêve de l’OL : la Ligue des champions
Ne comptez pas sur Moussa Niakhaté pour tomber dans le piège et s’enflammer pour quelque chose qui n’a aucune chance d’arriver : « Comment dire poliment… Ça ne m’intéresse pas ! Tant mieux pour eux, pour Lens plutôt, mais nous, ce n’est pas notre combat », insistait le capitaine des Gones en zone mixte ce dimanche soir.…
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