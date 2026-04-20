Luidji : « Nicolas Anelka a incarné tout ce que je voulais être »

Luidji : « Nicolas Anelka a incarné tout ce que je voulais être »

Du terrain aux punchlines, Luidji n’a jamais vraiment quitté le foot. Le chanteur et rappeur de 35 ans y voit aussi bien un miroir qu’une référence où s’articulent ses souvenirs, ses rêves ainsi que son amour pour l’AS Monaco et pour Haïti. Deux entités dans lesquelles il s’investirait volontiers.

Comment ton histoire avec le football a-t-elle commencé ?

Ma passion pour le foot, elle vient d’un événement très commun à beaucoup de personnes de ma génération : la victoire de la Coupe du monde 1998. À ce moment-là, j’étais en colonie de vacances. Les animateurs avaient organisé une soirée « finale de Coupe du monde » avec maquillage France-Brésil pour ceux qui le souhaitaient. Tout ça, ça m’a mis beaucoup de paillettes dans les yeux. En rentrant de cette colo, j’ai dû faire le choix déterminant de l’équipe que j’allais supporter pour le restant de mes jours.…

Propos recueillis par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com