« Franchement, Pacho est un monstre »
Sans faire de bruit à l’image du joueur discret qu’il est, Willian Pacho s’est imposé comme le joueur le plus régulier du PSG et un rouage essentiel de Luis Enrique. Après bientôt deux ans à Paris, peut-on déjà considérer le roc équatorien comme une référence mondiale à son post, et une légende parisienne ? Voici l'avis de ceux qui l'ont précédé dans la ligne défensive du PSG
Le casting
Jocelyn Angloma : arrière droit du PSG de 1990 à 1991 et international français.
Grégory Bourillon : défenseur central du PSG de 2007 à 2010.…
Propos recueillis par Vincent Miffon pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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