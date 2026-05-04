« Franchement, Pacho est un monstre »

Sans faire de bruit à l’image du joueur discret qu’il est, Willian Pacho s’est imposé comme le joueur le plus régulier du PSG et un rouage essentiel de Luis Enrique. Après bientôt deux ans à Paris, peut-on déjà considérer le roc équatorien comme une référence mondiale à son post, et une légende parisienne ? Voici l'avis de ceux qui l'ont précédé dans la ligne défensive du PSG

Le casting

Jocelyn Angloma : arrière droit du PSG de 1990 à 1991 et international français.

Grégory Bourillon : défenseur central du PSG de 2007 à 2010.…

Propos recueillis par Vincent Miffon pour SOFOOT.com