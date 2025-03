Francfort croque l’Ajax, la Roma et la Lazio l’emportent sur le fil

Des géants aux pieds d’argile.

Dans le duel au sommet de ces 8 es de finale de la Ligue Europa, l’Ajax s’est incliné face à l’Eintracht Francfort (1-2) . Si Brian Brobbey permet aux Ajacides de rapidement prendre l’avantage de la tête (10 e ), Hugo Larsson remet les deux équipes à égalité d’une somptueuse frappe aux 20 mètres (27 e ) suite à une combinaison sur coup franc. Les Allemands mettent la seconde et prennent logiquement les commandes. Après une percée côté droit, Ansgar Knauff alerte l’ancien Montpelliérain Ellyes Skhiri, qui n’a plus qu’à conclure (70 e ). La Roma, elle, a attendu le temps additionnel pour battre Bilbao (2-1). Paulo Dybala fracasse la barre à la 41 e minute, mais c’est finalement Iñaki Williams qui débloque la situation d’une belle tête (48 e ). Mais il en faut bien plus pour que les Romains n’abdiquent. Sur un centre de Zeki Celik, Angelino déboule de nulle part et trompe Julen Agirrezabala (56 e ). L’exclusion de Yeray Alvarez (86 e ) change beaucoup de choses, puisque dans les ultimes minutes de la rencontre, l’entrant Eldor Shomurodov, trouvé par Alexis Saelemaekers, offre la victoire aux siens avec une belle frappe enroulée. Inespéré.…

TM pour SOFOOT.com