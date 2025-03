information fournie par So Foot • 04/03/2025 à 16:20

Francesco Totti veut Carlo Ancelotti à la tête de l’AS Roma

Un vœu pieux.

L’AS Roma est en grande forme. Avec 27 points pris sur 33 possibles lors des onze derniers matchs de championnat, les joueurs de Claudio Ranieri sont de retour dans la course à l’Europe et font partie des équipes les plus en forme du moment. Une grande partie de ces performances est due aux travaux colossaux de l’ancien entraîneur nantais, qui est sorti de sa retraite pour remettre la tête de la Louve à l’endroit.…

RA pour SOFOOT.com