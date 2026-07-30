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France-Vers un prudent retour à la normale en Gironde, 84.000 habitants regagnent leur domicile
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 10:39
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Un retour à la normale s'amorçait jeudi sur le front des incendies en France après une nuit "très calme" en Gironde où le mégafeu qui a détruit 42.000 hectares reste "stabilisé", ce qui permet la réouverture de l'autoroute A63 et le retour immédiat des habitants dans neuf communes, ont déclaré les autorités.

Les communes concernées, au sud de Bordeaux, sont Mios, Le Barp, Cestas, Saint-Jean d’Illac, Martignas sur Jalles, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Aubin du Médoc, Salaunes et Sainte-Hélène, après celles d'Eysines, Mérignac et Le Haillan mardi (environ 57.000 habitants), précise la préfète de Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine dans un communiqué.

Au total, 84.000 personnes sont donc autorisées à regagner leur domicile ce jeudi, sur les quelque 220.000 évacuées depuis la survenue de l'incendie historique de Saumos, le 22 juillet dernier.

L'autoroute A63 rouvrira dans les deux sens à partir de 14h00, est-il indiqué dans le communiqué.

"Si les conditions de sécurité venaient à l’exiger, de nouvelles mesures d’évacuation pourraient être envisagées dans les communes concernées", précise la préfète.

"On avait un peu plus de 82.000 salariés qui étaient empêchés d'aller travailler, on est désormais à 61.500" en Gironde, a observé sur France Inter le ministre de l'Economie Roland Lescure, saluant une "bonne nouvelle".

Le président de l'U2P (Union des entreprises de proximité), Michel Picon, a plaidé sur RTL pour la création d'un fonds d'aide à la reconstruction de la Gironde auquel "tout le monde puisse contribuer", afin de soutenir l'économie locale.

A 06h00, la préfecture soulignait que la surface brûlée en Gironde n'avait pas évolué, mais signalait "six feux actifs", principalement près des dunes du Grand-Crohot, à Lège-Cap-Ferret, et au sud de Lacanau, ville touristique d'où 4.000 estivants ont été évacués mardi.

La Gironde et les Landes, département également frappé par les incendies, sont repassés jeudi en vigilance verte canicule. Cette météo favorable devrait également contribuer à l'accalmie.

La vague de chaleur, la quatrième de cette intensité à affecter la France, se déplace vers le Sud-Est, où le feu de Brignoles (Var) qui s'était déclaré mercredi a été maîtrisé après avoir parcouru 130 hectares, annonce jeudi la préfecture.

Des incendies sont également recensés dans les Pyrénées-Orientales et en Côte-d'Or.

(Rédigé par Sophie Louet, avec Yves Herman et Janis Laizans en Gironde, édité par Jean-Stéphane Brosse)

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