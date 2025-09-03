France: Un budget moins ambitieux "inévitable" en cas de chute du gouvernement Bayrou, déclare Lombard au FT

Réunion hebdomadaire du cabinet au Palais de l'Elysée à Paris

Un compromis sur le projet de budget pour 2026 de la France sera "inévitable" si le gouvernement du Premier ministre François Bayrou venait à chuter la semaine prochaine, a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances, Eric Lombard, dans un entretien au Financial Times publié mercredi.

François Bayrou a déclaré le 25 août qu'il engagerait devant l'Assemblée nationale le 8 septembre la responsabilité de son gouvernement sur la question de la lutte contre l'endettement du pays.

Cette annonce est intervenue après que le locataire de Matignon a dévoilé en juillet le contenu de son projet de budget pour 2026, réclamant un "effort" de plus de 40 milliards d'euros d'économies afin d'échapper, a-t-il dit, à la "malédiction" de la dette. L'objectif du chef du gouvernement est de ramener le déficit public à 4,6% du produit intérieur brut (PIB) l'an prochain, contre 5,4% cette année.

Disant espérer que François Bayrou obtienne la confiance des députés, Eric Lombard a admis que, dans le cas contraire, des concessions seraient nécessaires auprès des socialistes pour parvenir à un accord sur le projet de budget, citant l'équilibre des pouvoirs au Parlement.

"C'est inévitable", a-t-il dit au Financial Times.

Le ministre a toutefois exprimé sa confiance sur le fait que le projet de budget serait adopté à temps dans tous les cas, qu'il soit ou non encore en poste à Bercy, estimant que le gouvernement n'aurait pas à repartir de zéro.

"Il y a un désaccord sur le rythme et un désaccord sur l'ampleur" des économies en 2026, "mais cela laisse une marge de discussion", a-t-il déclaré.

Le Parti socialiste (PS), qui a dit avoir pris la décision "irrévocable" de voter contre François Bayrou la semaine prochaine, a effectué des propositions destinées à effectuer près de 22 milliards d'euros d'économies. Eric Lombard a décrit cela comme "insuffisant".

(Rédigé par Jean Terzian)