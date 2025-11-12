France-Ukraine, un match dans l’ombre du 13 novembre

Dix ans jour pour jour après les attentats de Paris, l’équipe de France va disputer un match de football face à l’Ukraine. Une rencontre qui s’annonce hautement symbolique, tant pour l’adversaire qu’elle implique que pour la date à laquelle elle a lieu.

L’Ukraine n’est pas un adversaire comme les autres. Du moins en France, où l’on se rappelle que c’est à la faveur d’un barrage crucial disputé le 19 novembre 2013 que les Bleus se sont qualifiés presque miraculeusement pour le Mondial brésilien. C’est également de ce match qu’a véritablement débuté l’ère Deschamps, en même temps que le retour d’une relation apaisée entre le peuple français et sa sélection nationale. Alors oui, quand le tirage au sort place les Bleus et l’Ukraine dans la même poule d’éliminatoires pour une Coupe du monde, la rencontre a forcément une saveur particulière. Ce sera de nouveau le cas ce jeudi, mais pour une raison quelque peu différente.

Pas de choix dans la date

Depuis une décennie, chaque 13 novembre est l’occasion de mettre le quotidien en pause, de prendre le temps de souffler, de réfléchir et de se souvenir des 131 personnes qui ont perdu la vie, en plus de ces 400 blessés, victimes d’une vague d’attentats qui ont ensanglanté Paris. Une vague qui a débuté au Stade de France, en plein pendant une rencontre amicale entre les Bleus et l’Allemagne. Depuis une décennie, chaque 13 novembre est l’occasion de plein de choses, mais pas de jouer au football. Seulement voilà, ce match France-Ukraine tombe un 13 novembre. Qui plus est, le 13 novembre qui marque le dixième anniversaire des tueries de Paris. Symboliquement, c’est presque trop d’un coup.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com