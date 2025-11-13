 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Perdre largement pour voir les barrages, la drôle de situation de Saint-Marin
information fournie par So Foot 13/11/2025 à 00:20

Perdre largement pour voir les barrages, la drôle de situation de Saint-Marin

Perdre largement pour voir les barrages, la drôle de situation de Saint-Marin

Il ne faudra pas s’étonner du nombre de CSC.

Troisième du groupe H, la Roumanie peut encore croire à une qualification pour la Coupe du monde puisqu’elle n’est qu’ à trois points du deuxième, la Bosnie-Herzégovine , chez qui elle se rend samedi soir. En cas de victoire ou de nul, l’équipe coachée par Mircea Lucescu jouera son avenir mardi contre Saint-Marin . L’objectif sera clair : gagner et cartonner pour dépasser la Bosnie-Herzégovine , qui dispose actuellement d’une meilleure différence de buts (+8 contre +5). Une formalité, et pas que sur le papier, puisque Saint-Marin aura aussi intérêt à prendre une grosse fessée .…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • « Une folie de plus dans une journée déjà folle » : le 13 novembre raconté par les Escort Kids
    « Une folie de plus dans une journée déjà folle » : le 13 novembre raconté par les Escort Kids
    information fournie par So Foot 13.11.2025 01:02 

    Il y a dix ans jour pour jour, la France était frappée par la série d’attentats la plus meurtrière de son histoire récente, à Paris et à Saint-Denis. Invités au Stade de France ce soir-là en marge du match amical France-Allemagne (2-0), les « Escort Kids » du SC ... Lire la suite

  • L’incroyable ressemblance entre Rayan Cherki et Raphaël Quenard
    L’incroyable ressemblance entre Rayan Cherki et Raphaël Quenard
    information fournie par So Foot 12.11.2025 23:41 

    C’est le genre de truc qui devient évident une fois qu’on le sait. Ouais, un peu comme le C dans le logo de Carrefour. A chaque fois que Rayan Cherki répond à une interview, une théorie prend de l’ampleur et se confirme : le joueur français de Manchester City a ... Lire la suite

  • Le Barça fait la course en tête, Arsenal se met en danger
    Le Barça fait la course en tête, Arsenal se met en danger
    information fournie par So Foot 12.11.2025 23:26 

    Les Lyonnes ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire. Le FC Barcelone a repris la tête de la Ligue des champions féminine en s’imposant contre Louvain mercredi (3-0). Les Belges ont eu le mérite de résister 45 minutes, avant qu’Alexia Putellas mette les ... Lire la suite

  • Le PSG reste bloqué à zéro point
    Le PSG reste bloqué à zéro point
    information fournie par So Foot 12.11.2025 23:02 

    Manchester United 2-1 Paris Saint-Germain Buts : Malard (31 e ), Rolfö (58 e ) // Carmona (45 e +3) Le Théâtre des Cauchemars.… QB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank