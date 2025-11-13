Perdre largement pour voir les barrages, la drôle de situation de Saint-Marin

Il ne faudra pas s’étonner du nombre de CSC.

Troisième du groupe H, la Roumanie peut encore croire à une qualification pour la Coupe du monde puisqu’elle n’est qu’ à trois points du deuxième, la Bosnie-Herzégovine , chez qui elle se rend samedi soir. En cas de victoire ou de nul, l’équipe coachée par Mircea Lucescu jouera son avenir mardi contre Saint-Marin . L’objectif sera clair : gagner et cartonner pour dépasser la Bosnie-Herzégovine , qui dispose actuellement d’une meilleure différence de buts (+8 contre +5). Une formalité, et pas que sur le papier, puisque Saint-Marin aura aussi intérêt à prendre une grosse fessée .…

QB pour SOFOOT.com