« Une folie de plus dans une journée déjà folle » : le 13 novembre raconté par les Escort Kids

Il y a dix ans jour pour jour, la France était frappée par la série d’attentats la plus meurtrière de son histoire récente, à Paris et à Saint-Denis. Invités au Stade de France ce soir-là en marge du match amical France-Allemagne (2-0), les « Escort Kids » du SC Le Rheu (Ille-et-Vilaine) se souviennent d’une soirée gravée dans leur mémoire à plus d’un titre.

Ce devait être un soir de fête au Stade de France. Celle du football français, d’abord, avec la réception des champions du monde en titre allemands et l’envie pour les Bleus de prendre leur revanche, un peu plus d’un an après avoir été éjectés en quarts de finale du Mondial brésilien. La fête, aussi, pour tout le SC Le Rheu, dont une vingtaine d’enfants était conviée ce vendredi 13 novembre pour accompagner les joueurs lors de leur entrée sur la pelouse : une belle mise en lumière pour ce petit club d’Ille-et Vilaine, récompensé pour son organisation de la Journée nationale des débutants quelques mois plus tôt, et un incroyable cadeau de Noël avant l’heure pour les jeunes membres de son équipe U11. « Au début, je n’y croyais pas. Nous, un petit club du milieu de la Bretagne, on va aller au Stade de France ? J’étais choqué, ému, et vraiment fou de joie » se souvient Baptiste, âgé de 10 ans à l’époque.

Je suis tombé avec Matthias Ginter, de Dortmund : j’étais un peu déçu, car je ne le connaissais pas !…

