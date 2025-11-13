 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

« Une folie de plus dans une journée déjà folle » : le 13 novembre raconté par les Escort Kids
information fournie par So Foot 13/11/2025 à 01:02

« Une folie de plus dans une journée déjà folle » : le 13 novembre raconté par les Escort Kids

« Une folie de plus dans une journée déjà folle » : le 13 novembre raconté par les Escort Kids

Il y a dix ans jour pour jour, la France était frappée par la série d’attentats la plus meurtrière de son histoire récente, à Paris et à Saint-Denis. Invités au Stade de France ce soir-là en marge du match amical France-Allemagne (2-0), les « Escort Kids » du SC Le Rheu (Ille-et-Vilaine) se souviennent d’une soirée gravée dans leur mémoire à plus d’un titre.

Ce devait être un soir de fête au Stade de France. Celle du football français, d’abord, avec la réception des champions du monde en titre allemands et l’envie pour les Bleus de prendre leur revanche, un peu plus d’un an après avoir été éjectés en quarts de finale du Mondial brésilien. La fête, aussi, pour tout le SC Le Rheu, dont une vingtaine d’enfants était conviée ce vendredi 13 novembre pour accompagner les joueurs lors de leur entrée sur la pelouse : une belle mise en lumière pour ce petit club d’Ille-et Vilaine, récompensé pour son organisation de la Journée nationale des débutants quelques mois plus tôt, et un incroyable cadeau de Noël avant l’heure pour les jeunes membres de son équipe U11. « Au début, je n’y croyais pas. Nous, un petit club du milieu de la Bretagne, on va aller au Stade de France ? J’étais choqué, ému, et vraiment fou de joie » se souvient Baptiste, âgé de 10 ans à l’époque.

Je suis tombé avec Matthias Ginter, de Dortmund : j’étais un peu déçu, car je ne le connaissais pas !…

Tous propos recueillis par FG.

Par François Goyet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Perdre largement pour voir les barrages, la drôle de situation de Saint-Marin
    Perdre largement pour voir les barrages, la drôle de situation de Saint-Marin
    information fournie par So Foot 13.11.2025 00:20 

    Il ne faudra pas s’étonner du nombre de CSC. Troisième du groupe H, la Roumanie peut encore croire à une qualification pour la Coupe du monde puisqu’elle n’est qu’ à trois points du deuxième, la Bosnie-Herzégovine , chez qui elle se rend samedi soir. En cas de ... Lire la suite

  • L’incroyable ressemblance entre Rayan Cherki et Raphaël Quenard
    L’incroyable ressemblance entre Rayan Cherki et Raphaël Quenard
    information fournie par So Foot 12.11.2025 23:41 

    C’est le genre de truc qui devient évident une fois qu’on le sait. Ouais, un peu comme le C dans le logo de Carrefour. A chaque fois que Rayan Cherki répond à une interview, une théorie prend de l’ampleur et se confirme : le joueur français de Manchester City a ... Lire la suite

  • Le Barça fait la course en tête, Arsenal se met en danger
    Le Barça fait la course en tête, Arsenal se met en danger
    information fournie par So Foot 12.11.2025 23:26 

    Les Lyonnes ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire. Le FC Barcelone a repris la tête de la Ligue des champions féminine en s’imposant contre Louvain mercredi (3-0). Les Belges ont eu le mérite de résister 45 minutes, avant qu’Alexia Putellas mette les ... Lire la suite

  • Le PSG reste bloqué à zéro point
    Le PSG reste bloqué à zéro point
    information fournie par So Foot 12.11.2025 23:02 

    Manchester United 2-1 Paris Saint-Germain Buts : Malard (31 e ), Rolfö (58 e ) // Carmona (45 e +3) Le Théâtre des Cauchemars.… QB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank