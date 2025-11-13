Mondial-2026: les Bleus à une victoire de l'Amérique

Kylian Mbappe tente de déborder la défense ukrainienne lors du match aller des qualifications au Mondial-2026, le 5 septembre 2025 à Wroclaw, en Pologne ( AFP / FRANCK FIFE )

L'équipe de France n'est plus qu'à un pas d'une qualification pour le Mondial-2026, un succès contre l'Ukraine, jeudi au Parc des Princes, étant suffisant pour valider son ticket pour la phase finale, la dernière de Didier Deschamps à la tête des Bleus.

Le dénouement est tout proche pour les Tricolores qui vont tenter de terminer le travail à Paris et de ne pas étirer le suspense jusqu'à l'ultime rendez-vous du groupe D, dimanche en Azerbaïdjan.

Même si le sélectionneur Didier Deschamps doit composer de nouveau avec une infirmerie bien garnie (le Ballon d'Or Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Randal Kolo Muani, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot), il possède assez d'arguments pour éviter une mauvaise surprise contre une formation que ses joueurs avaient facilement dominée en Pologne (2-0) le 5 septembre, et obtenir ainsi le précieux sésame pour l'évènement organisé aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Pour motiver ses troupes, Deschamps pourra toujours invoquer le souvenir du 19 novembre 2013 quand les Français, battus 2-0 à Kiev en barrages aller, avaient réussi à renverser une situation bien compromise en l'emportant 3-0 au retour au Stade de France pour accéder à la Coupe du monde 2014. Une soirée magique et fondatrice pour un technicien nommé à peine un an et demi auparavant.

Didier Deschamps s'adresse aux journalistes durant une conférence de presse, le 12 novembre 2025 au Parc des Princes, à Paris ( AFP / Franck FIFE )

Mais contrairement à 2013, les Français ne sont absolument pas dos au mur et la perspective d'un déplacement en Azerbaïdjan, la nation la plus faible de la poule, pour conclure la campagne qualificative, les déleste forcément d'une trop grande pression.

Il faudra juste demander à la sono du Parc des Princes d'avoir le bon goût de ne pas diffuser "L'Amérique" de Joe Dassin avant le coup d'envoi, contrairement au match France - Israël du 13 octobre 1993 (défaite 3-2), prélude au crash monumental du 17 novembre 1993 face à la Bulgarie (2-1) qui avait privé les hommes de Gérard Houllier du Mondial-94 aux USA.

Avec trois points d'avance sur l'Ukraine à deux journées de la fin, la France possède un matelas confortable en tête de son groupe pour ne pas revivre le même cauchemar et offrir un septième et ultime tournoi international à Didier Deschamps avant son départ l'été prochain. Nul doute que le sélectionneur, qui a connu le fiasco de 1993 sur le terrain, saura comment prémunir ses joueurs de tout excès de confiance.

"On a conscience de l'importance du match. Mais la qualification dépend de nous", a déclaré le technicien jeudi.

Le capitaine Kylian Mbappé a de son côté appelé ses coéquipiers à "être courageux". "Il n'y a qu'une seule option, c'est la victoire", a-t-il ajouté.

- Hommage aux victimes du 13 novembre 2015 -

Les prestations mitigées des Bleus en octobre (victoire poussive face à l'Azerbaïdjan 3-0, nul en Islande 2-2) incitent toutefois à la prudence. D'autant que si la superstar Mbappé et le Bavarois Michael Olise rayonnent, il faudra bâtir une animation offensive sans Dembélé ni Doué et un entrejeu inédit.

Rayan Cherki discute avec Kylian Mbappe lors d'une séance d'entraînement, le 11 novembre 2025 à Clairefontaine, dans les Yvelines ( AFP / FRANCK FIFE )

Rayan Cherki, revenu de blessure et qui effectue d'excellents débuts à Manchester City, devrait ainsi avoir une carte à jouer en attaque alors que le désormais incontournable Manu Koné pourrait être associé au revenant et vétéran N'Golo Kanté (34 ans) au milieu en l'absence de Tchouaméni et Rabiot.

Dix ans après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et aux abords du Stade de France qui avaient fait 132 morts et plus de 350 blessés, la soirée sera aussi l'occasion d'un hommage aux victimes et une minute de silence sera observée avant la rencontre. Une bâche avec la mention "Football for Peace" sera déployée dans le rond central et les joueurs et l'encadrement français porteront l'insigne de la Fondation du Bleuet de France, qui aide les anciens combattants, les victimes de guerre et leurs familles.

"On voulait avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont perdu leurs proches, qui ont pu être touchées, blessées, que ce soit mentalement ou physiquement. On veut faire comprendre aux Français que malgré le fait qu'il y ait une qualification à la Coupe du monde qui se joue, il y a des choses bien plus importantes. Et la commémoration de cette journée en fait partie. On n'est pas déconnecté de ça", a expliqué Mbappé jeudi.