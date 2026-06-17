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France-Sénégal : les téléspectateurs étaient au rendez-vous
information fournie par So Foot 17/06/2026 à 11:42

France-Sénégal : les téléspectateurs étaient au rendez-vous

France-Sénégal : les téléspectateurs étaient au rendez-vous

Qui a dit que la France n’était pas un pays de football ? Ça en devient presque une habitude, mais près de 14 millions de téléspectateurs étaient devant la victoire des Bleus face au Sénégal (3-1), mardi soir, sur M6. La chaîne a très largement dominé la soirée avec 61,4 % de part d’audience.

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MJ pour SOFOOT.com

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