France ou Sénégal : Malang Sarr a fait son choix

Tourner Malang sept fois dans sa bouche. Éligible pour représenter l’équipe de France et les Lions du Sénégal, Malang Sarr a mis fin au suspens ce dimanche, dans Téléfoot. Le défenseur du RC Lens a choisi de défendre les couleurs de l’équipe sénégalaise , championne d’Afrique en titre. « Mes parents sont nés et ont vécu au Sénégal, donc ce serait beau de jouer pour le Sénégal. Je ne revendique rien et je réclame rien, mais comme tout joueur performant il faut prétendre à quelque chose » , affirme Malang Sarr.

« Jouer pour le Sénégal, ce serait beau. » Malang Sarr fait le choix de représenter le Sénégal. 🇸🇳 @YassinNfaoui pic.twitter.com/BF1GCiSEW0…

CT pour SOFOOT.com