France ou Sénégal : Malang Sarr a fait son choix
Tourner Malang sept fois dans sa bouche. Éligible pour représenter l’équipe de France et les Lions du Sénégal, Malang Sarr a mis fin au suspens ce dimanche, dans Téléfoot. Le défenseur du RC Lens a choisi de défendre les couleurs de l’équipe sénégalaise , championne d’Afrique en titre. « Mes parents sont nés et ont vécu au Sénégal, donc ce serait beau de jouer pour le Sénégal. Je ne revendique rien et je réclame rien, mais comme tout joueur performant il faut prétendre à quelque chose » , affirme Malang Sarr.
« Jouer pour le Sénégal, ce serait beau. » Malang Sarr fait le choix de représenter le Sénégal. 🇸🇳 @YassinNfaoui pic.twitter.com/BF1GCiSEW0…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer