France ou Sénégal : deux promesses de Ligue 1 ont fait leur choix de sélection
Ça se bouscule avant la CAN et le Mondial nord-américain.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw aura du choix pour composer son groupe pour ces deux grandes compétitions. Et d’autant plus avec l’arrivée de deux nouveaux prétendants désormais éligibles. Selon RMC Sport, les Franco-Sénégalais Mamadou Sarr (Chelsea, en prêt à Strasbourg) et Ibrahim Mbaye (PSG) ont choisi de représenter le Sénégal sur la scène internationale.…
TJ pour SOFOOT.com
