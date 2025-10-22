France-Macron veut accélérer les mesures de "sécurisation" du Louvre

(Actualisé avec audition de Laurence des Cars §§5-7)

Le président de la République Emmanuel Macron a demandé mercredi en Conseil des ministres une accélération de la sécurisation du musée du Louvre, alors que l'établissement parisien a rouvert ses portes au public, quelques jours après le cambriolage spectaculaire dont il a été victime.

"(Le président de la République) a indiqué que des mesures de sécurisation du Louvre étaient en cours de déploiement, et il a demandé une accélération de ces mesures, propositions d'accélération attendues la semaine prochaine", a annoncé la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon lors du compte-rendu du Conseil des ministres.

Le cambriolage spectaculaire du Louvre, dont le préjudice a été estimé à 88 millions d'euros, a provoqué l'émoi dans une partie de l'opinion publique et soulevé de nombreuses interrogations quant à la sécurité au sein du célèbre musée.

Le musée du Louvre a rouvert ses portes au public mercredi pour la première fois depuis le casse alors que le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a reconnu au micro d'Europe 1 un "échec" concernant la sécurité de l'ancienne résidence royale.

Sous le feu des critiques, la directrice du musée parisien, Laurence des Cars, a assuré mercredi lors d'une audition au Sénat que les alarmes et les vidéos du Louvre avaient fonctionné normalement et que les agents de sécurité avaient suivi "avec réactivité, exactitude et sang froid le protocole de sécurité", tout en regrettant qu'il n'ait pas été possible de "repérer suffisamment à l'avance l'arrivée des voleurs" en raison d'un déficit de caméras périmétriques.

Soulignant l'ampleur des travaux de modernisation nécessaires pour améliorer la sécurité, Laurence des Cars a plaidé pour l'installation d'un commissariat de police au sein du musée.

"Nous avons une infrastructure vieillissante qui ne permet pas de greffer des équipements modernes et de toute dernière génération, en matière notamment de vidéo et de détection sur une infrastructure qui ne la supporte tout simplement pas", a-t-elle dit.

Emmanuel Macron a présenté en janvier dernier un projet de rénovation du musée du Louvre sur six ans et à cette occasion, Laurence des Cars avait alerté l'Etat sur la vétusté de l'établissement parisien.

La directrice du Louvre a confirmé devant le Sénat avoir présenté dimanche sa démission à la ministre de la Culture, Rachida Dati, précisant que cette dernière l'a refusée.

(Rédigé par Zhifan Liu et Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)