France-Macron dénonce les commentaires des dirigeants étrangers sur les manifestations

(Actualisé avec détails et contexte)

Emmanuel Macron a dénoncé mercredi les commentaires émanant de "dirigeants étrangers" en campagne électorale à propos des manifestations émaillées de violences du 17 octobre en France, à l'occasion d'une tournée dans les pays du Golfe.

"Il y a une manipulation étrangère de l'information à la suite (des manifestations) qui a donné lieu à des commentaires inacceptables autant que stupides de la part de dirigeants étrangers", a-t-il déploré devant des journalistes.

Interrogé par un journaliste, Emmanuel Macron a rétorqué que Donald Trump faisait partie "entre autres" de ces dirigeants, sans jamais nommer le président américain.

"Quand je vois des dirigeants qui sont dans des situations de campagne dans la région ou de l'autre côté de l'Atlantique qui, parfois avec crédulité, reprennent ce qu'il y a dans l'intelligence artificielle (...) ils font campagne sur notre dos", a-t-il aussi dénoncé.

Au lendemain des manifestations du 17 octobre contre la vie chère, le prix des carburants et la détérioration des conditions d'enseignement, marquées par des scènes de casses et de pillages dans plusieurs villes de France, Donald Trump avait imputé ces violences à l'immigration dans une publication sur son réseau Truth Social.

(Bureau de Paris)