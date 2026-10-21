France: Macron dénonce les commentaires des dirigeants étrangers sur les manifestations

Manifestation nationale en France contre le coût de la vie

Emmanuel Macron a dénoncé mercredi les commentaires ‌émanant de "dirigeants étrangers" en campagne électorale à propos des manifestations émaillées de violences du 17 ​octobre en France, à l'occasion d'une tournée dans les pays du Golfe.

"Il y a une manipulation étrangère de l'information à la suite (des manifestations) qui a donné lieu à des commentaires ​inacceptables autant que stupides de la part de dirigeants étrangers", a-t-il déploré devant des journalistes.

Interrogé par un journaliste, Emmanuel Macron ​a rétorqué que Donald Trump faisait partie "entre autres" ⁠de ces dirigeants, sans jamais nommer le président américain.

"Quand je vois des dirigeants qui ‌sont dans des situations de campagne dans la région ou de l'autre côté de l'Atlantique qui, parfois avec crédulité, reprennent ce qu'il y a ​dans l'intelligence artificielle (...) ils font ‌campagne sur notre dos", a-t-il aussi dénoncé.

Au lendemain des manifestations du ⁠17 octobre contre la vie chère, le prix des carburants et la détérioration des conditions d'enseignement, marquées par des scènes de casses et de pillages dans plusieurs villes de France, Donald ⁠Trump avait imputé ces ‌violences à l'immigration dans une publication sur son réseau Truth Social.

Dans le ⁠cadre des élections de mi-mandat du 3 novembre, le locataire de la Maison blanche ‌a appelé lundi à voter contre les démocrates, sous peine, avait-il dit, de ⁠subir les mêmes événements que ceux observés lors des manifestations du ⁠17 octobre en France.

"Quand ‌vous voyez des clochers en feu et des incendies qui font rage en France, souvenez-vous ​que c'est exactement ce que les "Dumocrates" radicaux veulent ‌faire subir à l'Amérique", a-t-il lancé lors d'un meeting de campagne dans le Kansas.

Lors de sa prise de parole ​mercredi, Emmanuel Macron a toutefois écarté l'idée d'une ingérence étrangère.

Le président de la République a par ailleurs annoncé qu'il tiendra jeudi matin une réunion avec l'ensemble des services ⁠de renseignement, le Premier ministre Sébastien Lecornu et les ministres concernés pour "avoir un compte rendu détaillé de tout ce qui s'est passé exactement", lors des manifestations du week-end dernier.

La coordination des Gilets jaunes a appelé à de nouveaux rassemblements sur le territoire national samedi.

Emmanuel Macron a averti que "les gens qui veulent faire le désordre dans les centres-villes samedi prochain seront empêchés de ​faire du désordre".

(Rédaction de Paris)