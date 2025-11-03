France: Lescure menace Shein de fermeture après l'affaire des poupées pédopornographiques

Le ministre de l'Economie Roland Lescure a menacé lundi Shein d'interdiction en France si le géant chinois du commerce enfreignait de nouveau la loi, après un signalement concernant la vente sur la plateforme en ligne de poupées sexuelles à caractère pédopornographique.

"Si ces comportements sont répétés, nous serons en droit, et je le demanderais, qu'on interdise l'accès de la plateforme Shein au marché français", a déclaré le ministre de l'Economie sur le plateau de BFMTV/RMC, qui accuse Shein d'avoir "dépassé les bornes".

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé samedi avoir saisi le procureur de la République après avoir constaté la vente de poupées sexuelles à caractère pédopornographique sur le site de vente en ligne.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique Agence gouvernementale (Arcom) a également été saisi, a précisé Roland Lescure.

Ces signalements interviennent alors que le géant chinois de la "fast-fashion" doit ouvrir mercredi son premier magasin physique en France, au Bazar de l’Hôtel de Ville (BVH) de Paris.

