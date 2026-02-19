France-Le parquet requiert la mise en examen de sept personnes pour la mort de Quentin Deranque

Sept personnes interpellées mardi dans plusieurs départements, dont le Rhône, dans le cadre de l'enquête pour "homicide volontaire" consécutive à l'agression mortelle de Quentin Deranque à Lyon devaient être mises en examen jeudi, a annoncé le procureur de la République de Lyon.
Le parquet a requis également leur placement en détention provisoire, a précisé Thierry Dran lors d'une conférence de presse.
(Nicolas Delame et Sophie Louet)
