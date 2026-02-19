 Aller au contenu principal
France-Le parquet requiert la mise en examen de sept personnes pour la mort de Quentin Deranque
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 17:14

Sept personnes interpellées mardi dans plusieurs départements, dont le Rhône, dans le cadre de l'enquête pour "homicide volontaire" consécutive à l'agression mortelle de Quentin Deranque à Lyon devaient être mises en examen jeudi, a annoncé le procureur de la République de Lyon.

Le parquet a requis également leur placement en détention provisoire, a précisé Thierry Dran lors d'une conférence de presse.

(Nicolas Delame et Sophie Louet)

