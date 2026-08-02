France-Le feu de forêt dans le Var n'est pas encore fixé, départ d'incendie dans l'Aude

(Actualisé avec nouveau communiqué de la préfecture de l'Aude)

L'incendie en cours dans le Var a peu progressé dimanche mais n'est toujours pas fixé, ont indiqué les autorités et les pompiers, trois jours après la reprise de ce feu qui ravage un secteur montagneux du département.

Le préfet du Var, Simon Babre, a fait état en fin de journée

de 1.850 hectares brûlés par l'importante reprise de l'incendie survenue vendredi, soit 50 hectares de plus que la veille.

"La nuit devrait être une nuit humide qui va faciliter le travail de fourmi et d'approche des points chauds par les sapeurs-pompiers. Mais demain, nous avons de nouveau du vent (...), donc plus que jamais la vigilance est de mise", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, la préfecture de l'Aude a annoncé qu'un incendie parti vers 17h d'un véhicule en feu sur l'A61 au niveau de la commune de Palaja s'était propagé à la végétation avant de parcourir plus de 100 hectares, entraînantla fermeture de l'autoroute dans les deux sens à proximité de Carcassonne.

L'incendie "est désormais fixé", a indiqué la préfecture vers 21h, après avoir annoncé la mobilisation de 12 moyens aériens et de 280 sapeurs-pompiers.

Concernant le méga-incendie qui a dévasté une partie du département de la Gironde depuis le 22 juillet, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé samedi à la mi-journée qu'il était désormais fixé.

(Rédigé par Benjamin Mallet)